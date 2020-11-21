محمد ثروت يتعاون مع رحيم في أغنية جديدة

وشارك "رحيم" جمهوره بمقطع من الموسيقى الخاصة بالأغنية وعلق قائلا: "مش قادر استنى لما الغنوه تنزل اليومين الجايين ان شاء الله قلت آخد رأيكم في الجو لأني بصراحه فرحان بالتجربه دي ومراهن عليها ان شاء الله".



يواصل المطرب محمد ثروت تحضيرات أحدث أغنياته والمقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة حيث انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة يتعاون فيها مع الملحن محمد رحيم.وقال محمد رحيم إنه يعمل حاليا على وضع موسيقى أغنية المطرب محمد ثروت مشيرا إلى أن موسيقى الأغنية إلى إنه سعيد بالعمل مع موهبة نادر مثله.