حريق فى عقار ببولاق الدكرور

تمكنت الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في عقار، دون وقوع إصابات في بولاق الدكرور.كان ورد بلاغ لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في عقار، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.