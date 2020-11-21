انفجارات تهزّ كابول ومخاوف من سقوط ضحايا

هزّت سلسلة انفجارات قويّة وسط كابول السبت، بحسب صحفيّين في وكالة "فرانس برس"، تتابَعَ بعضها بسرعة في ما بدا أنّه إطلاق صواريخ.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، لم ترد معلومات فوريّة عن إصابات، لكنّ الانفجارات وقعت في أجزاء مكتظّة بالسكّان في العاصمة الأفغانيّة بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء في وسط كابول وفي أحد الأحياء الشماليّة.