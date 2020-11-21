رسميا.. تحديد موعد ومكان إقامة السوبر الإيطالى

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم، مكان وموعد إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي.ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" حسب بيان الاتحاد الإيطالي ستقام مباراة السوبر في الـ20 من يناير المقبل على ملعب مابي في مدينة ريدجو إيميليا شمال إيطاليا.وكانت العديد من التقارير قد ذكرت مؤخرا بأن السوبر الإيطالي سيقام في إيطاليا ولن يقام في السعودية كما كان مقررا سابقا بسبب الظرف الصحي العالمي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.يذكر أن النسخة الماضية من كأس السوبر الإيطالي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية وتوج بالكأس يوفنتوس بعد تغلبه على ميلان بهدف دون رد.