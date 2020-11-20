النيابة الإدارية تحيل رئيس منطقة الفيوم الأزهرية للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، ومدير الإدارة الهندسية بالمنطقة والمدير القانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة الإضرار بممتلكات الأزهر.أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 64 لسنة 62 قضائية عليا، أن المحالين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها.وكشفت التحقيقات عن أن "ط.ع"، رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، أصدر تفويض للمحال الثاني"م.ع" لاتخاذ إجراءات التنازل عن مساحة 21 قيراطا بمحافظة الفيوم المملوكة للأزهر الشريف لصالح مجلس مدينة الفيوم لاستخدامها شارع بعرض 25 مترا للمنفعة العامة دون الرجوع إلى السلطة المختصة المتمثلة في فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو وكيله؛ مما ترتب عليه الإضرار بممتلكات الأزهر الشريف.وأكدت النيابة الإدارية، أن المحال الثاني "م.ع"، مدير الإدارة الهندسية بمنطقة الفيوم الأزهرية، اتخذ إجراءات التنازل المشار إليه دون الحصول على موافقة السلطة المختصة؛ مما ترتب عليه الإضرار بممتلكات الجهة التي يعمل بها.وتضمن تقرير الاتهام أن "ف.ك"، مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وافق قبل إحالته للمعاش على إقرار التنازل المحرر بمعرفة المحال الثاني دون الرجوع للسلطة المختصة أو التحقق من كون الواهب مفوض منها من عدمه، أو أن على الأرض الموهوبة حقوق للغير مما ترتب عليه تجريف جزء من تلك الأرض التي كانت مؤجرة للمواطن ناصر أحمد سعد والإضرار بممتلكات الأزهر.