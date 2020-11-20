بسبب سوء الطقس.. سقوط شجرتين بأحد شوارع الوايلى

تسبب سقوط شجرتين بسبب الطقس السيئ فى توقف حركة المرور بشارع الظاهر، بمنطقة الوايلى.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة، مفاده سقوط شجرتين بشارع الظاهر، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعمال المحافظة، وتم رفع الشجرتين وإعادة حركة المرور مرة أخرى.