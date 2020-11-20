رئيس دير العذراء بأخميم يترأس صلاة الثلاث للقمص ديسقوروس

ترأس الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، صلاة الثلاث للقمص ديسقوروس، وذلك بدير السيدة العذراء مريم بأخميم.ورحل الراهب القمص ديسقورس الإخميمي الأب الروحي لرهبان دير السيدة العذراء بجبل أخميم، عن عمر ناهز 75 سنة قضى منها أكثر من 48 سنة راهبًا.وترهب القمص في دير القديس مقاريوس بـ"برية شيهيت" يوم 28 أبريل 1973 ثم انتقل إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ونال به درجة القسيسية عام 1979.بدأ رحلة تعمير دير السيدة العذراء بجبل أخميم عام 1979 بتكليف من المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، الذي منحه رتبة القمصية ويكلفه بمسؤولية أمانة الدير بالتزامن مع الاعتراف به كدير رهباني في يونيو 1987، وتتلمذ على يديه العديد من الشباب بمنطقة الصعيد، صار كثيرون منهم رهبانًا وكهنة.