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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التجارة العالمية» ترصد انتعاشا مع ترجيح بتباطؤ بنهاية 2020

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:53 م
التجارة العالمية»
التجارة العالمية» ترصد انتعاشا مع ترجيح
وكالات
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قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة إن تجارة السلع العالمية تعافت في الربع الثالث من إجراءات العزل العام المرتبطة بكوفيد-19، لكنها تتوقع تباطؤا في نهاية 2020.

وقالت المنظمة إن مقياسها لتجارة السلع ارتفع إلى 100.7 نقطة من مستوى قياسي منخفض عند 84.5 نقطة في أغسطس، مدفوعا بزيادة طلبيات التصدير، وتشير قراءة أزيد من 100 إلى نمو يفوق الاتجاه في الأمد المتوسط.

وقالت المنظمة "تشير أحدث قراءة إلى انتعاش قوي في التجارة في الربع الثالث مع تخفيف إجراءات العزل العام، لكن من المرجح أن يتباطأ النمو على الأرجح في الربع الرابع مع استنزاف الطلب المكبوت
والانتهاء من إعادة تكوين المخزونات".

وقالت المنظمة إن آفاق التجارة تشهد حالة من عدم اليقين، في ظل موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19 أدت إلى إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا وأمريكا شمالية قد تقود إلى جولة أخرى من إغلاق أنشطة
الأعمال.

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