«التجارة العالمية» ترصد انتعاشا مع ترجيح بتباطؤ بنهاية 2020

قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة إن تجارة السلع العالمية تعافت في الربع الثالث من إجراءات العزل العام المرتبطة بكوفيد-19، لكنها تتوقع تباطؤا في نهاية 2020.وقالت المنظمة إن مقياسها لتجارة السلع ارتفع إلى 100.7 نقطة من مستوى قياسي منخفض عند 84.5 نقطة في أغسطس، مدفوعا بزيادة طلبيات التصدير، وتشير قراءة أزيد من 100 إلى نمو يفوق الاتجاه في الأمد المتوسط.وقالت المنظمة "تشير أحدث قراءة إلى انتعاش قوي في التجارة في الربع الثالث مع تخفيف إجراءات العزل العام، لكن من المرجح أن يتباطأ النمو على الأرجح في الربع الرابع مع استنزاف الطلب المكبوتوالانتهاء من إعادة تكوين المخزونات".وقالت المنظمة إن آفاق التجارة تشهد حالة من عدم اليقين، في ظل موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19 أدت إلى إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا وأمريكا شمالية قد تقود إلى جولة أخرى من إغلاق أنشطةالأعمال.