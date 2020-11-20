285 ألفا إجمالي إصابات كورونا في سويسرا

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 285 ألفا و655 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت زيورخ، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 3879 حالة وفاة.وتعافى من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس 180 ألفا و700 من المصابين حتى صباح اليوم الجمعة.وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا قبل حوالي 38 أسبوعا.