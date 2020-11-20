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الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 20-11-2020 بالبنوك المصرية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:59 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة 20-11-2020، خلال تعاملات ختام الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وعلى المستوى المحلي، يواصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم استقراره أمام الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.


سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 20-11-2020 بالبنوك المصرية


البنك المركزي المصري

جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك الأهلي

وسجل في البنك الأهلي المصري 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك مصر

كما سجل في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل السعر في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك عوده

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

ويرمز إلى الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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