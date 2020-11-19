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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سنغافورة تصرف 10 ملايين دولار لـ 3000 موظف حكومي لأخطاء في رواتبهم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أنه تم العثور على أخطاء في سجلات نحو 3000 موظف حكومي سابق وحالي في سنغافورة، مما أثر على المزايا التي حصلوا عليها، مثل رواتبهم الأولية، وأجورهم أثناء الإجازات المرضية.

ونقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" الاخبارية السنغافورية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، شعبة الخدمات العامة قولها أثناء الكشف عن الأمر أمس الأربعاء، إنها اكتشفت الأخطاء أثناء تحديث بيانات الموارد البشرية الخاصة بالخدمات المدنية، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرواتب.

ومن المقرر أن تقوم الخدمات المدنية بتعويض الموظفين الحاليين والسابقين الذين حصلوا على رواتب أقل بسبب هذه الأخطاء، وذلك بمبلغ يصل إجماليه إلى نحو 10 ملايين دولار.

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