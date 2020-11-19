استمرار حبس المتهم بتعذيب نجلي زوجته بالماء المغلي والخرطوم

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس المتهم بتعذيب طفلين داخل فيلا بالقاهرة الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وقال المتهم في التحقيقات إنه لم يقصد تعذيبهما وأنه كان يؤدبهما فقط.وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم بعد شهادة جاره بأنه شاهده يسكب الماء المغلي فوق جسد أحد الطفلين ويضرب الآخر بخرطوم بالتجمع الخامس.واعترف المتهم في التحقيقات بما شهد به الجار المبلغ، وقال إنه كان يؤدبهما فقط ويحاول أن يربيهما بطريقة سليمة، خاصة أنهما يرتكبا أخطاء كثيرة ويشتمونه والدتهما التي تعاملهما بـ«دلع».ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم التجمع الخامس، بلاغا من مواطن قرر بمشاهدته شخص مقيم في فيلا بالحي الثاني بدائرة القسم، حال قيامه بتعذيب طفلين بإلقاء المياه الساخن على أحدهما وبهما حروق وتشوه بجسدهما درجة رابعة، وذلك أعلى سطح الفيلا.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا فوجه رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، حيث تم العثور على طفلين شقيقين «5 سنوات و6 سنوات» بهما آثار حروق وتعذيب بأماكن متفرقة بجسدهما النحيف.وتبين من التحريات وجمع المعلومات أنه زوج أمهم وراء ارتكاب الواقعة وتعذيبهما وأنه يعمل «صاحب مزرعة» تم ضبطه، وأقر أمام رجال الأمن أنه تزوج من أم الطفلين منذ فترة عقب وفاة زوجها الأول، وأنه كان يؤدب الطفلين لفشل أمهما في تربيتهما، وسبق أن أنهال عليهما بالضرب بالخرطوم.