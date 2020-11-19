تظاهرات لمؤيدي ترامب وسط هتافات «أوقفوا سرقة الانتخابات»

في أعقاب انتهاء الفترة المحددة لإعادة فرز أصوات انتخابات الرئاسة الأمريكية في مقاطعات ولاية جورجيا الـ159، وذلك بعد استمرارها لـ6 أيام، تظاهر العشرات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة أتلانتا عاصمة الولاية.وطالب المتظاهرون بوقف ما وصفوه بسرقة الانتخابات الأمريكية بعد مؤشرات بأن إعادة فرز الأصوات لم تغير شيئًا، واستمرار فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.من جانبه نفى مكتب سكرتير الولاية، الذي يشرف على عمليات إعادة الفرز، ما تحدث عنه الحزب الجمهوري في الولاية من أن مراقبًا من حملة ترامب اكتشف أن نحو 9 آلاف صوت لم يجر احتسابها خلال عملية الفرز الأولى.ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية للفرز اليدوي بعد ظهر الخميس على أن تجري المصادقة عليها الجمعة.جدير بالذكر أن ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته أمام الديمقراطي بايدن، ورفع عدة دعاوى قضائية في ولايات حاسمة، لمحاولة دعم مزاعمه عن تزوير واسع في عمليات التصويت.