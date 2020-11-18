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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عمرو دياب يلغي متابعة حساب دينا الشربيني على «انستجرام»

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:20 م
عمرو دياب و دينا
عمرو دياب و دينا الشربيني
إيمان ماهر
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ألغى المطرب عمرو دياب متابعة لحساب الفنانة دينا الشربيني على موقع الصور الشهير «انستجرام»، بينما ما زالت الفنانة تتابعه على حسابه، وذلك بعد أنباء عن حدوث خلاف بينهما في الساحل الشمالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد وقوع شجار بين عمرو دياب ودينا الشربيني فى إحدى المناطق الساحلية انتهت بترك عمرو للمكان الذي كانا يجلسان فيه، لتعاقبه دينا الشربيني بعدم حضور حفل زفاف كان من المفترض أن تشاركه فيه.

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