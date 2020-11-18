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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان يؤكد الالتزام بالاتفاق الإطاري مع الأمم المتحدة لحماية النساء

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:03 م
حمدان دقلو
حمدان دقلو
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أكدت الحكومة السودانية، الالتزام بتنفيذ الاتفاق الإطاري مع الأمم المتحدة فيما يخص حماية النساء والفتيات في مناطق النزاع من العنف الجنسي.
والتقى الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الأربعاء، الدكتورة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية، بحضور سليمى إسحاق محمد مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المرأة.
وقالت مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في تصريح إن اللقاء تطرق إلى القضايا المتعلقة بحماية النساء والفتيات في مناطق النزاعات، انطلاقا من التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق الإطاري بين حكومة السودان والأمم المتحدة، فيما يخص حماية النساء والفتيات في مناطق النزاع من العنف الجنسي.
وأضافت أن اللقاء تناول أيضا حماية المدنيين بعد خروج بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) من دارفور، مؤكدة ضرورة تفعيل دور القوات النظامية في دعم حماية النساء والفتيات.
وأوضحت أن اللقاء كان مثمرا ومفيدا لجهة دعمه لقضايا مكافحة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن الاجتماعات ستتواصل لوضع إطار قانوني يخدم التعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات بجانب إنشاء وحدات لحماية النساء والفتيات داخل القوات النظامية وقوات الدعم السريع.

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