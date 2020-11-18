بعد إحالتها للطب الشرعي.. محطات في قضية «سيدة المحكمة»

• فيديو التعدي على الضابط

• إخلاء سبيلها بكفالة

• الإحالة للمحاكمة

• الإحالة للمعاش

• أولى الجلسات

قررت محكمة جنح مصر الجديدة إحالة المتهمة نهي الإمام، صاحبة واقعة التعدي على ضابط شرطة والمعروفة إعلاميًا بسيدة المحكمة، إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية مع سداد أمانة قدرها ألف جنيه، وفي حالة عدم حضور الطب الشرعي تقرر جلسة 31 ديسمبر للتقرير.نرصد محطات من محاكمة المستشارة نهى الإمام:انتشر في 31 أغسطس 2020 فيديو تعدي المستشارة علي الضابط وليد عسل، قائد حرس محكمة جنح مصر الجديدة، وادعت المستشارة خلال المشاجرة أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.قررت نيابة النزهة في 1 سبتمبر 2020، إخلاء سبيل المستشارة بكفالة مالية، وجهت لها تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، وواجهت النيابة المتهمة بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي واعترفت بأنها هى من تظهر بالفيديو وادعت أن الضابط المسئول عن تأمين محكمة مصر الجديدة تعدى عليها بالضرب وخطف هاتفها منها عنوة.أمر النائب العام في 5 سبتمبر 2020، بإحالة المستشارة للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في 6 سبتمبر 2020 برئاسة المستشار عصام المنشاوي إحالة المستشارة، للمعاش وفقا لأحكام القانون.نظرت محكمة جنح النزهة، في 23 سبتمبر 2020 أولى جلسات محاكمة المستشارة واستمعت لطلبات الدفاع بالحق المدني وتم التأجيل لـ30 سبتمبر 2020.