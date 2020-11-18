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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف مدير موقف ميدان الجيزة وجميع العاملين بالوردية المسائية عن العمل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:53 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
عبدالله هشام
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أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بإيقاف مدير موقف ميدان الجيزة وجميع العاملين بالوردية المسائية عن العمل لتقصيرهم وعدم التزامهم بمهام العمل الموكلة إليهم بالموقف.

ووجه محافظ الجيزة إنذارا شديدا لرئيس جهاز السرفيس بالمتابعة الجادة والدورية على مدار اليوم للحالة العامة للمواقف ومدى التزام سيارات السرفيس بالإجراءات المنظمة للعمل وخطوط السير وتكثيف الحملات لضبط المخالفين، كما قرر إيقاف صرف الحافز الخاص برئيس جهاز السرفيس لمدة 3 أشهر.

جاءت قرارات محافظ الجيزة عقب الجولة الليلية المفاجئة التى قام بها على موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة للوقوف على الحالة العامة للموقف ومدى التزام المركبات بالوقوف بداخله والإجراءات المنظمة له وتواجد الموظفين المسئولين عن تنظيم العمل داخل الموقف خلال فترات العمل المسائية.

كما تمكن محافظ الجيزة من ضبط عدد من المخالفات داخل الموقف شملت عدم التزام العاملين بمتابعة انتظام العمل بالبوابات وحركة السير، إلى جانب انتشار المخلفات وبعض إشغالات أصحاب الأكشاك داخل الموقف بما يعيق حركة سير المواطنين.

ووجه المحافظ رئيس حى جنوب الجيزة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وجهاز السرفيس بتشديد الرقابة على الموقف والعاملين على مدار الساعة ورفع مستوى النظافة به للحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير له ورفع أى إشغالات.

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