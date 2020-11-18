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عالم

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء اليوناني يشهدان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:45 م
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد
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شهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تبادل اتفاقية البيان المشترك لإنشاء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى تبادل مذكرة للتعاون في مجال السياسات الخارجية والدفاعية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، تبادلا البيان المشترك والمذكرة، مشيرة إلي أن الإعلان يهدف إلي تحقيق مزيد من النتائج والمبادرات والعمل المشترك في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت حكومتا البلدين في الإعلان المشترك التزام البلدين الثابت بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المنصوص عليها فيه أساسا للسلام والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات لجميع دول المنطقة.

وتؤكد الحكومتان التزامهما بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، كما تؤكدان ضرورة العمل المنسق بين المجتمع الدولي لمواجهة التدخل الإقليمي المستمر ودعم احترام سيادة الدول.

وأشار الإعلان إلى قلق الحكومتين إزاء تصدير الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء المنطقة، واستغلال الظروف في مناطق الصراع، ويؤكد الجانبان التزامهما المشترك بمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، ويحثان المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم ضد هذا العدوان.

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