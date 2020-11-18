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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

حبس مسجل سرق مصوغات ذهبية وأموال من شقة ببدر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:57 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي من شقة بمدينة بدر.

تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط سائق "توكتوك" لاتهامه بسرقة حقيبة مصوغات ذهبية من شقة سكنية بمنطقة بدر، وتبين أن المتهم "ن.س"، مسجل خطر، أقر بسرقة المضبوطات من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وأرشد عن مكانها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط سائق وبحوزته حقيبة بها مبلغ مالي ومصوغات ذهبية وأقر بسرقتها، وتم اقتياده لقسم الشرطة وتعرف أصحابها على المسروقات واتهموه بالسرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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