تخفيف الأعداد.. أهم تصريحات مدبولي بشأن كورونا



- ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج.



- حذر من أن الموجة الثانية من الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارًا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.



- وجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل.



- إعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.



- وجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.





ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة أهم الملفات المطروحة على الساحة المحلية والإقليمية.وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز تصريحات مدبولي خلال الاجتماع.- ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس.