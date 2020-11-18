«التخطيط»: انتهاء تطوير معهد أورام القاهرة بنصف مليار جنيه

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة انتهت من تنفيذ مشروع تطوير معهد الأورام القومي التابع لجامعة القاهرة بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق ما يقارب الـ7 سنوات لاستكمال تنفيذه.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أعمال تطوير معهد الأورام شملت صيانة المباني ورفع كفاءتها وتحديدًا المتعلقة بعلاج وأبحاث السرطان وترميم واستكمال وتجهيز المستشفى، بما يشمل المبنى الجنوبى والمبنى الأوسط ومستشفى التجمع.وأشارت الوزارة، إلى أن حجم المخصصات التي رصدت لتنفيذ المشروع بلغت 80 مليون جنيه خلال العام المالي 2019-2020، أنفق منها 26.3 مليون جنيه حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي، بمعدل إنفاق مالي سنوي قدره 33%.