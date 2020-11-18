«سول» 800 تريليون وون لتعزيز القدرات الدفاعية

قال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، سو أوك، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتزم إنفاق أكثر من 80 % من 100 تريليون ون (90 مليار دولار) خصصت كميزانية، لرفع القدرات الدفاعية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.وأضاف الوزير أن هذه الأموال ستخصص لشراء أسلحة ومعدات محلية الصنع، بدلا من الواردات، من أجل تعزيز صناعة الدفاع المحلية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وجاء تصريح الوزير خلال كلمة تهنئة بمناسبة معرض الدفاع "دي إكس كوريا 2020"، الذي أقيم في جويانج بشمال غرب سول.، ووصف الوزير صناعة الدفاع بـ"القوة الدافعة للنمو الاقتصادي وأساس الدفاع القومي القوي".وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية في أغسطس الماضي عن مخطط دفاعي للفترة من عام 2021، إلى عام 2025 لإنفاق 300 تريليون وون، مع تخصيص ثلث الإجمالي لتعزيز القدرات الدفاعية وتم تخصيص المبلغ المتبقي للإدارة.وقال الوزير: "سندفع بنشاط من أجل سياسة رعاية الصناعة الدفاعية وتعزيز التعاون التقني بين القطاع الخاص والجيش، لتطوير ثماني تقنيات استراتيجية دفاعية أساسية، بما في ذلك نظام القيادة والتحكم الذكي."