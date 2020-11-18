القبض على لص سرق حقيبة مصوغات ذهبية في بدر

تمكن ضباط قسم شرطة بدر، اليوم الأربعاء، من ضبط سائق «توك توك» لاتهامه بسرقة حقيبة مصوغات ذهبية من شقة سكنية بمنطقة بدر.وتبين أن المتهم «ن. س»، سائق، ومسجل خطر، أقر بسرقة المضبوطات من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وأرشد عن مكانها.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط سائق وبحوزته حقيبة بها مبلغ مالي ومصوغات ذهبية وأقر بسرقتها، وتم اقتياده لقسم الشرطة وتعرف أصحابها على المسروقات واتهموه بالسرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.