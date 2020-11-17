«إشعال الصراع مع أرمينيا».. البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات لأذربيجان

وافق البرلمان التركي، مساء اليوم الثلاثاء، على مذكرة قدمها الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إرسال قوات إلى أذربيجان، رغم رفض دولي لهذه الخطوة.كانت الرئاسة التركية تقدمت بمذكرة تطلب تفويضًا لإرسال قوات إلى أذربيجان، بعد أن رفضت روسيا نشر قوات تركية في إقليم ناغورني قره باغ، لتشارك مع قواتها في حفظ السلام في الإقليم بموجب الاتفاق الذي وقع بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسية.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف في وقت سابق عن عزم تركيا الإبقاء على عدد من المرتزقة السوريين الموالين لها في إقليم ناغورني قره باغ، لتوطين هؤلاء المقاتلين بدعوى أنهم يتحدرون من تلك المنطقة.وكشف المرصد عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف المقاتلين الموالين لتركيا في قره باغ، لـ 293 من أصل أكثر من 2580 مرتزقًا نقلتهم تركيا إلى الإقليم.وكانت دول أوروبية دانت تدخل تركيا في الصراع بقره باغ وإرسال مرتزقة وقوات لأذربيجان لدعمها ضد أرمينيا.