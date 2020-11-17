رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إشعال الصراع مع أرمينيا».. البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات لأذربيجان

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:43 م
البرلمان التركي
البرلمان التركي
محمد عمر
طباعة
وافق البرلمان التركي، مساء اليوم الثلاثاء، على مذكرة قدمها الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إرسال قوات إلى أذربيجان، رغم رفض دولي لهذه الخطوة.

كانت الرئاسة التركية تقدمت بمذكرة تطلب تفويضًا لإرسال قوات إلى أذربيجان، بعد أن رفضت روسيا نشر قوات تركية في إقليم ناغورني قره باغ، لتشارك مع قواتها في حفظ السلام في الإقليم بموجب الاتفاق الذي وقع بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف في وقت سابق عن عزم تركيا الإبقاء على عدد من المرتزقة السوريين الموالين لها في إقليم ناغورني قره باغ، لتوطين هؤلاء المقاتلين بدعوى أنهم يتحدرون من تلك المنطقة.

وكشف المرصد عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف المقاتلين الموالين لتركيا في قره باغ، لـ 293 من أصل أكثر من 2580 مرتزقًا نقلتهم تركيا إلى الإقليم.

وكانت دول أوروبية دانت تدخل تركيا في الصراع بقره باغ وإرسال مرتزقة وقوات لأذربيجان لدعمها ضد أرمينيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«سينرجى فيلمز» تطرح «خان تيولا» قريبًا.. و«موسى» بداية العام المقبل

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

التحالف العربي يُحبط استهداف السعودية بصاروخ طراز «سام 6»

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

إنفوجراف

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

طيار فرنسي استعراضي يلقى حتفه في حادث بدبي

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد الجسدي داخل متجر في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

49% في باكستان يرغبون في غلق المدارس بسبب كورونا

أيام زمان

«سببت القطيعة».. حكاية أول أغنية لمأمون الشناوي فقد بسببها حبيبته

«أم علي وبيتزا مارجريتا».. سر تسمية أشهر الأكلات بأسماء الحكام

«وقف على خشبة».. كيف ظهر حليم مع صباح في فيلم «شارع الحب»؟

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (10)

حسن عامر يحل ضيفًا على أيام الخرطوم الشعرية

وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بدار الأوبرا الخميس المقبل

شذا الخطيب تقرأ في رواية «أنثى العابد.. الرقص سيرة حياة» على قناة «الأعلى للثقافة»