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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك بكفالة 10 آلاف جنيه

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:50 م
أسامة حسن
أسامة حسن
حسام التمساح
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قررت نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر عبدالعزيز، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه في البلاغ المقدم ضده من أحمد شوبير.

واستمعت النيابة في وقت سابق لأقوال شوبير، وقررت النيابة صرف الإعلامي عقب الانتهاء من الاستماع لأقواله.

في سياق متصل، كان المحامى محمد رشوان قد تقدم ببلاغ للمحامى العام لنيابات شمال القاهرة ضد أسامة حسن محمد، لاعب كرة القدم السابق في نادي الزمالك، لظهوره عاريًا فى فيديو يسب جمهور الأهلى.

وقال المحامى، فى بلاغه الذى حمل رقم 295 لسنة 2020، إنه يوم 16 يوليو الماضى فى الثالثة عصرًا، وعبر الصفحة الشخصية للمشكو فى حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر في فيديو عاريا بشكل كامل غير مكترث بكونه أحد الشخصيات العامة التى يشاهدها آلاف المشجعين.

وأضاف أن المشكو فى حقه بدأ الفيديو بهجوم غير مبرر وليس له سبب ودون أى مقدمات على جمهور النادى الأهلى واصفا إياهم بالغباء والجهل، واتهم رئيس نادى الأهلى محمود الخطيب بالتربح باسم النادى وتلقى عمولات ورشاوي، موضحًا أنه سبَّ الإعلامى أحمد شوبير بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلم والأمن العام، وإثارة الشباب وجعلهم عرضة للصدام والعنف.

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