سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-11-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 18-11-2020

تراجع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.45، أما في بنك وفا التجاري فانخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.62.



أسعار اليورو

وفي بنك أتش أس بي سي فارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.45، وفي وفيث بنك قطر الوطني الأهلي سجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.48، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.44، وفي بنك أبوظبي التجاري فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.46، وفي البنك العربي بلغ سعر اليورو اليوم للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.45.

سعر اليورو اليوم وفي المصرف العربي الدولي استقر سعر اليورو اليوم امام الجنيه ليسجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 18.44، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.45، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.44، كما استقر سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 18.52جنيه وللبيع 18.25.



أسعار اليورو اليوم

وفي وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.64، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.47، أما في البنك العقاري المصري فسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.47.

