تراجع احتياطي الأردن من العملات الأجنبية 0.8% في 10 أشهر

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في أول عشرة أشهر من العام الحالي بشكل طفيف 0.8 بالمائة مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية أكتوبر الماضي نحو 12.06 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبًا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.