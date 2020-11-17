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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

إتاحة التسجيل للتقدم لامتحانات «أبناؤنا بالخارج» لمدة شهر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:58 ص
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التسجيل لأبنائنا فى الخارج بكل دول العالم، للعام الدراسى 2020-2021.

يمكن لأولياء أمور الطلاب، التسجيل عبر الرابط https:sabroad.emis.gov.eg، وذلك عن طريق الرقم القومى للطالب المدون بشهادة الميلاد أو جواز السفر، مع ملاحظة كتابة الارقام باللغة الانجليزية.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2020-2021 والتي يتم عقدها في شهر أبريل 2021 بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات في جميع بلاد العالم.

الجدير بالذكر أن امتحانات أبناؤنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودته فى أى وقت إلى أرض الوطن الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن التسجيل الإلكتروني للالتحاق بنظام ابناؤنا في الخارج بالدور الأول 2020-2021 بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ سوف بدأ اعتبارًا من الأمس، للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ـ مركز المعلومات ـ أبناؤنا في الخارج https:sabroad.emis.gov.eg، وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع وذلك حتى يوم الخميس الموافق 17122020.

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