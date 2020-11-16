رغم السرية.. إصابة 65 موظفا في مقر الصحة العالمية بكورونا

كشفت تقرير أمريكي تسجيل منظمة الصحة العالمية 65 حالة إصابة بفيروس كورونا بين العاملين في مقرها الرئيسي على الرغم من تأكيدات الوكالة السابقة بعدم وجود إصابات في مقرها بجنيف.وأوضحت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية في تقرير اليوم، أن هذا الكشف يأتي وسط موجة من زيادة حالات الإصابات في أوروبا، والبلد المضيف للمنظمة سويسرا وخاصة مدينة جنيف.وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن حوالي نصف الإصابات بالمنظمة كانت لأشخاص كانوا يعملون من المنزل ولكن كان هناك 32 موظفًا كانوا يعملون في مقر الصحة العالمية الرئيسي مما يشير إلى أن إجراءات النظافة والفحص الصارمة وإجراءات الوقاية الأخرى التي تتبعها وكالة الصحة لم تكن كافية لتجنيبها الوباء.من جانبها أكدت فرح دخل الله، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية صحة هذه المعلومات لوكالة أسوشييتد برس وأن المسؤولين ما زالوا يحققون في الأمر وكيف وصلت الإصابات إلى المقر.وأشارت الوكالة إلى أن منظمة الصحة العالمية واجهت انتقادات متكررة لتعاملها مع الوباء فقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكالة الأمم المتحدة بـ "التواطؤ" مع الصين لإخفاء مدى انتشار المرض الأولي في يونيو الماضي.