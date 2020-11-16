طبقًا للائحة الجديدة.. اختصاصات لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشيوخ

حددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عدد اللجان النوعية بالمجلس والمقدرة بـ14 لجنة نوعية، وتتكون كل لجنة من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.وترصد «الدستور» اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي تشمل الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذلك معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وتطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، وشئون اللائحة الداخلية، والتشريعات المكملة للدستور، والتشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، وشئون العضوية، والحصانة البرلمانية، وأحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.