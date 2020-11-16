«المركزي»: استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرار ملحوظا خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري.وقد سجل سعر الدولار الأمريكي 15.58 جنيه للشراء،15.68 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو 18.44 جنيه للشراء،18.57 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني 20.56 جنيه للشراء، و20.68 جنيه للبيع.وسجل سعر الفرنك السويسري 17.07 جنيه للشراء،و 17.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الين الياباني 14.89 جنيه للشراء، مقابل 14.99 جنيه للبيع.وسجل سعر الرلقً السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 51 جنيه للشراء، و51.36 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء،و4.27 جنيه للبيع، وسجل سعر اليوان الصيني 2.35 جنيه للشراء مقابل 2.37 جنيه للبيع.