رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«التأديبية» تعاقب مسؤلتين بقنوات «النيل» لتزور شهادات طبية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:53 ص
المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية العليا
عماد سليمان
طباعة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 260 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مسئولتين بالإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكهم مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة، وبراءة 3 مسؤولين آخرين لعدم ارتكابهم مخالفات.

تضمن الحكم خصم أجر 45 يومًا من راتب مراجع مالي بقطاع قنوات النيل المتخصصة لانقطاعها عن العمل دون عذر وفي غير حدود الإجازات والأحوال المقررة قانونًا، واشتركت مع مجهول في اصطناع شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى أيوب الجديد واستعملت هذه الشهادة المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها إلى جهة عملها سترًا لواقعة انقطاعها عن العمل.

وتبين أن المخالفة تلاعبت بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالإدارة المركزية للتعاقد وذلك بكتابة كلمات مرضي، راحة، اعتيادي قرين اسمها بالدفتر عن أيام انقطاعها عن العمل سترًا لهذا الانقطاع وإضفاء صفة الشرعية على انقطاعها، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إبلاغ جهة عملها بمرضها، وادعت المرض سترًا لواقعة انقطاعها عن العمل.

وقضت المحكمة بمجازاة س.ر مدير عام إدارة الاتفاقيات والقائم بأعمال الإدارة المركزية للتعاقدات بالقطاع بعقوبة اللوم لتراخيها في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار شئون العاملين بالقطاع بانقطاع المحالة الأولى.

وانتهت المحكمة في حكمها إلى براءة مدخل بيانات بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للتعاقدات وسماح معوض عبد الرازق، إخصائي علاقات عامة بعد ثبوت عدم إهمالهم في الحفاظ على دفتر الحضور والانصراف الخاص بالإدارة المركزية للتعاقدات.
«التأديبية» تعاقب مسؤلتين بقنوات «النيل» لتزور شهادات طبية
«التأديبية» تعاقب مسؤلتين بقنوات «النيل» لتزور شهادات طبية
«التأديبية» تعاقب مسؤلتين بقنوات «النيل» لتزور شهادات طبية
«التأديبية» تعاقب مسؤلتين بقنوات «النيل» لتزور شهادات طبية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

مصر تدين قرار إسرائيل ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

الصحة: 11 حالة وفاة و220 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة المياه بالغنايم

image description

رئيس جامعة دمياط ينهي أزمة تشعيب الطلبة المكفوفين

image description

كورونا يقتل مُدرسة بدمياط.. ونجلها: تقدمنا بإجازة فرفضها المدير

image description

صاعقة كهربائية تصيب عاملين بدمياط

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

وزير التعليم: تعطيل الدراسة يتم بقرار سيادى

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

سعر اليورو اليوم في مصر الإثنين 16-11-2020 فى البنوك المصرية

كيف بدأ محمد صلاح ثاني أيام العزل بالجونة؟

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

العثور على رأس من الرخام للإله اليوناني «هيرميس» وسط أثينا

اليابان تدرس إلغاء احتفال الإمبراطور برأس السنة الجديدة بسبب كورونا

شركة ألمانيا تكشف عن موعد «عودة الحياة لطبيعتها»

1.9 مليون دولار.. صينى يشترى أغلى حمامة فى العالم

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

إطلاق برنامج الإقامة الفنية في «مدينة الفنون» بباريس

غدًا.. مناقشة فيلم «جرافيتي» بمكتبة المستقبل

الخميس.. «مغالطات ضد تاريخ الحضارة المصرية» بأتيليه الإسكندرية

كتاب يرصد اتجاهات السرد في روايات الفترة من عام 2000 إلى 2010