أسعار الخضار فى سوق العبور اليوم.. «البامية» بـ20 جنيها للكيلو

شهدت أسعار الخضار اليوم الإثنين استقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الخضار والفواكه المحلية والمستوردة ومعدلات التغير من حين لآخر.وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية إن هناك انخفاص في بعض أسعار السلع الغذائية من الخضار مثل الخيار حيث سجل بين ٣ جنيهات وحتى ٤ جنيهات، كما سجلت الطماطم انخفاض لتصل إلى ٧جنيهات بدلا من ١٢ جنيها.ولفت إلى أن سعر الصوب ٥ جنيهات والثوم الأبيض ٣٤ جنيها والفلفل سجل ٢٠ جنيها.وأوضح عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية إن هناك استقفي سعر البصل نحو ٦ جنيهات.ولفت إلى أن أسعار الفاصوليا سجلت سعر يبدأ من ٧ جنيهات كما سجلت أسعار البامية ٢٠ جنيها وسجل سعر الليمون ٦ جنيهات.