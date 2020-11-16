سعر اليورو اليوم الإثنين 16-11-2020 فى البنوك المصرية

يرصد موقع «الدستور» سعر اليورو، اليوم الإثنين 16-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان والبنك المركزي المصري، مقابل تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي.سعر اليورو في البنوك اليوم الإثنين 16-11-2020تراجع سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.56، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.57، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك كريدي جريكول سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.57.أسعار اليوروكما واصل سعر اليورو اليوم انخفاضه أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.54، وفي البنك التجاري سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.39، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك العقاري سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.39، أما في بنك المشرق فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.39.سعر اليورو اليوموفي المقابل ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.58، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58.أسعار اليورو اليومكما سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي ارتفاعًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58، وفي وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.57، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.57، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.57، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.55.