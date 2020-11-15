الإمارات وأرمينيا يبحثان التعاون المشترك

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس أرمينيا أرمين ساركيسيان، الذي يقوم بزيارة عمل للإمارات، علاقات الصداقة والتعاون وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.وتبادل الجانبان- خلال لقائهما اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك شملت جهود البلدين في مواجهة تحدي جائحة " كورونا " العالمي وإمكانات تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن، وتطرقا إلى تطورات الأحداث في منطقة وسط آسيا والقوقاز، واستعرضا مختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، التي تخدم عملية التنمية في دولة الإمارات وأرمينيا وتحقق تطلعاتهما المشتركة.وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعم بلاده اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، متمنيًا أن يكون اتفاق "وقف إطلاق النار الشامل" بين البلدين، خطوة نحو سلام دائم ومستقر يطوي صفحة هذا الصراع ويعزز أسس الاستقرار في منطقة القوقاز.من جهته، أعرب رئيس أرمينيا عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه العلاقات بين البلدين والارتقاء بها على المستويات كافة، وتقديره للدور الذي تقوم به الإمارات في تقديم الدعم والعون لمختلف الدول والشعوب خاصة خلال انتشار جائحة "كورونا" حول العالم، مؤكدا حرصه على تعزيز علاقات أرمينيا والإمارات والتي تشهد تطورا في مختلف المجالات.