إحصائية رسمية.. 45 ألف عقد زواج لرجل يجمع بين أكثر من زوجة

يحظى موضوع تعدد الزوجات بنصيب كبير من الاهتمام فى مجتمعاتنا العربية عمومًا، والمجتمع المصرى على وجه التحديد، باعتباره من القضايا الشائكة والمثيرة للجدل، لاسيما مع تصاعد دعوات البعض لسن تشريعات تجرم الجمع بين أكثر من زوجة، بينما يدافع آخرون عن التعدد، مبررين أنه أمر جائز شرعًا.ووسط تقديرات متضاربة بشأن حجم حالات التعدد داخل المجتمع المصرى، كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم ظاهرة التعدد مؤخرًا، حيث تبين أن عدد عقود الزواج للأزواج الذين سبق لهم الزواج بلغ 1128.7 ألف عقد خلال عام 2019، منهم 44.870 ألف عقد زواج لرجل يجمع بين أكثر من زوجة، مقابل 83.9 ألف رجل مطلق أو أرمل سبق له الزواج ولم يكن لديه زوجات بالعصمة عند العقد.ويشير تقرير الإحصاء، إلى أن عدد عقود الزواج لمن يجمع بين زوجتين بلغت 41.2 ألف عقد خلال عام 2019، بالإضافة إلى 2363 عقدًا لزوج يجمع بين 3 زوجات، و390 عقد زواج لمن لديهم 4 زوجات فى العصمة.ويتركز العدد الأكبر من متعددى الزوجات بين حملة المؤهلات المتوسطة بعدد 15.533 ألف رجل يجمع بين زوجتين، و1154 رجل يجمع بين ثلاث زوجات و120 رجلًا يجمع بين أربع زوجات، يليهم من يقرأ ويكتب بعدد 12.162 ألف زوج لديه زوجتان فى العصمة، 772 زوجا لديه 3 زوجات، و136 زوجا لديه 4 زوجات.بينما تذيل القائمة، حملة الدرجات الجامعية العليا بعدد 51 زوجا يجمع بين زوجتين، و9 أزواج لديهم 3 زوجات فى العصمة.