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حوادث

اعترافات المتهمين بسرقة جهاز غسيل كلوى من وحدة صحية بأسوان

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:43 م
المتهمين
المتهمين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة جهاز غسيل كلوى من وحدة صحية بأسوان وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية عن الجريمة.

كانت بداية الواقعة، عندما تلقى مركز إدفو بلاغا باكتشاف عدم وجود جهاز غسيل كلوى عهدة الوحدة الصحية دائرة المركز، وتم العثور على جوال بداخله الجهاز بقطعة أرض زراعية ملك أحدهما كائنة بدائرة المركز.

وأسفرت جهود بحث مفتشى قطاع الأمن العام، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم ممرض بالوحدة الصحية، ومالك شركة للمستلزمات الطبية، وعامل، من المرضى دائمي التردد على الوحدة الصحية، وجارٍ ضبطه.

وقال المتهمون إنهم حصلوا على نسخ من مفاتيح الوحدة عقب فقدها من أحد العمال واستخدموها فى الدخول للوحدة واستولوا على الجهاز باستخدام سيارة نقل للتصرف فيه بالبيع وكان الثالث ينتظرهما مراقبًا لهما وحال استشعارهم بافتضاح أمرهم قاموا بالتخلي عن الجهاز وإلقائه بمكان العثور عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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