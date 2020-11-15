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حوادث

حالة طوارئ بالإدارة العامة للمرور تحسبًا لسوء حالة الطقس

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:19 م
سوء حالة الطقس
سوء حالة الطقس
ندى حمدي
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رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس، ونشرت الإدارة العامة للمرور دوريات أمنية على كافة الطرق والمحاور؛ لإجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة لحالة الطرق، والتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين خلال الطقس السيئ.

ووجهت رسالة هامة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

- استخدام مسّاحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.

- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

وقد نسقت إدارة المرور مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار، حيث انتشرت سيارات شفط المياه في الأماكن التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار لسحبها أولا بأول حتى لا تتسبب في أي خطورة على المباني.

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والمراكز والأحياء بعمليات تطهير بالوعات الأمطار لتصريف المياه أولا بأول.

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