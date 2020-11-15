ذهب وتوابيت.. تفاصيل أضخم كشف أثري في 2020؟

- أضخم اكتشاف أثري



- أقنعة من الذهب



- المتاحف تنتظر التوابيت



وسط تغطية إعلامية عالمية وحضور كبار المسؤلين عن قطاع الآثار، أعلنت وزارة السياحة عن كشف آثري يعد الأضخم في عام 2020، استكمالا لأعمال الحفر بسقارة التي بدأت منذ شهر أغسطس الماضي.يحتوي الكشف الأثري بمنطقة سقارة على 100 تابوتا خشبيا مغلقا بحالتهم الأولى داخل آبار للدفن بالإضافة إلى 40 تمثالا لإله جبانة سقارة، "بتاح سوكر" بأجزاء مذهبة وذلك فضلا عن اكتشاف 20 صندوقا خشبيا للإله حورس.كما كشفت وزارة السياحة والأثار عن أن الاكتشاف الأثري احتوى أيضا على تمثالين لشخص يدعى "بنومس" أحدهما ارتفاعه ١٢٠ سم، والأخر ٧٥ سم مصنوعين من خشب السنط "اكاسيا"، هذا إلى جانب الكشف عن عدد من تماثيل الأوشابتي والتمائم، وعدد ٤ أقنعة من الكارتوناچ المذهب.كما تم اكتشاف عدد من التماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة بحالة جيدة للغاية كما تم اكتشاف عدد من التماثيل التي يعود تاريخهم لعصر الأسر مصرية قديمة.وتم العثور أيضًا على عدد من التماثيل مختلفة الأحجام، منها عدد كبير مذهب كما من المقرر ان يتم إرسال التوابيت التي تم اكتشافها مباشرة للمتاحف المصرية وعلى رأسهم المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، والمتحف المصري بميدان التحرير، ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة، ولن يتم وضعها فى مخازن كما كان يحدث سابقًا.