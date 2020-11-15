ضبط «مدفع جرينوف» قبل استخدامه في خصومة ثأرية بأسيوط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أسلحة نارية ثقيلة وذخائر بمسكن أحد أطراف خصومة ثارية بأسيوط، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف أطراف الخصومات الثأرية حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (رشاش جرينوف، وعدد من الطلقات من ذات العيار)، بمسكن أحد الأشخاص "هارب" (مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية)، طرف إحدى الخصومات الثأرية مع إحدى العائلات بدائرة المركز، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.