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محمد العسيري

حوادث

السجن 3 سنوات لعاملين سرقا شقة صيدلي في الزمالك

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:57 ص
السجن لعاملين
السجن لعاملين
نجلاء رفاعي
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة عاملين بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهما بسرقة شقة سكنية بمنطقة الزمالك.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي ضباط قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من الأهالى يفيد بقيام أحد الأشخاص بالشروع فى السرقة من داخل شقة كائنة بأحد العقارات بمنطقة الزمالك بدائرة القسم.

وتم الانتقال لمحل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبتمشيط المنطقة محل الواقعة أمكن ضبط عامل حال اختبائه بداخل "منور" العقار محل البلاغ، وبمواجهته اعترف بشروعه فى سرقة مسكن المجنى عليهما بالاشتراك مع صديقه عامل، وأقر باقتصار دوره على تأمين الأخير أثناء ارتكابه الواقعة.

وبالتقابل مع المجني عليهما، صيدلى وزوجته، قررا بأنه حال تواجد الثانية بالشقة سكنها "محل البلاغ" فوجئت بمحاولة أحد الأشخاص الدخول للشقة عبر الشرفة، وحال استغاثتها تعدى عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية تحصل عليها من الشقة "دون إصابات"، وأثناء ذلك تصادف حضور الأول فقام المتهم بدفعه أرضًا، ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بأنه نظرًا لسابقة تردده على أحد أقاربه، والسابق عمله كحارس للعقار محل سكن المجنى عليهما، وعلمه بعدم تواجدهما بالشقة محل سكنهما "لتوجههما لعملهما" فخطط لسرقة محتوياتها، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه، وتم عمل المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.

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