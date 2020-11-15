السجن 3 سنوات لعاملين سرقا شقة صيدلي في الزمالك
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:57 ص
نجلاء رفاعيطباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة عاملين بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهما بسرقة شقة سكنية بمنطقة الزمالك.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي ضباط قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من الأهالى يفيد بقيام أحد الأشخاص بالشروع فى السرقة من داخل شقة كائنة بأحد العقارات بمنطقة الزمالك بدائرة القسم.
وتم الانتقال لمحل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبتمشيط المنطقة محل الواقعة أمكن ضبط عامل حال اختبائه بداخل "منور" العقار محل البلاغ، وبمواجهته اعترف بشروعه فى سرقة مسكن المجنى عليهما بالاشتراك مع صديقه عامل، وأقر باقتصار دوره على تأمين الأخير أثناء ارتكابه الواقعة.
وبالتقابل مع المجني عليهما، صيدلى وزوجته، قررا بأنه حال تواجد الثانية بالشقة سكنها "محل البلاغ" فوجئت بمحاولة أحد الأشخاص الدخول للشقة عبر الشرفة، وحال استغاثتها تعدى عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية تحصل عليها من الشقة "دون إصابات"، وأثناء ذلك تصادف حضور الأول فقام المتهم بدفعه أرضًا، ولاذ بالفرار.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بأنه نظرًا لسابقة تردده على أحد أقاربه، والسابق عمله كحارس للعقار محل سكن المجنى عليهما، وعلمه بعدم تواجدهما بالشقة محل سكنهما "لتوجههما لعملهما" فخطط لسرقة محتوياتها، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه، وتم عمل المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي ضباط قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من الأهالى يفيد بقيام أحد الأشخاص بالشروع فى السرقة من داخل شقة كائنة بأحد العقارات بمنطقة الزمالك بدائرة القسم.
وتم الانتقال لمحل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبتمشيط المنطقة محل الواقعة أمكن ضبط عامل حال اختبائه بداخل "منور" العقار محل البلاغ، وبمواجهته اعترف بشروعه فى سرقة مسكن المجنى عليهما بالاشتراك مع صديقه عامل، وأقر باقتصار دوره على تأمين الأخير أثناء ارتكابه الواقعة.
وبالتقابل مع المجني عليهما، صيدلى وزوجته، قررا بأنه حال تواجد الثانية بالشقة سكنها "محل البلاغ" فوجئت بمحاولة أحد الأشخاص الدخول للشقة عبر الشرفة، وحال استغاثتها تعدى عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية تحصل عليها من الشقة "دون إصابات"، وأثناء ذلك تصادف حضور الأول فقام المتهم بدفعه أرضًا، ولاذ بالفرار.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بأنه نظرًا لسابقة تردده على أحد أقاربه، والسابق عمله كحارس للعقار محل سكن المجنى عليهما، وعلمه بعدم تواجدهما بالشقة محل سكنهما "لتوجههما لعملهما" فخطط لسرقة محتوياتها، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه، وتم عمل المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.