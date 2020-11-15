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سياسي

ما هي اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ؟

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:41 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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حددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عدد اللجان النوعية بالمجلس والمقدرة بـ14 لجنة نوعية، وتتكون كل لجنة من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وترصد "الدستور" وفقا للمادة 51 من مشروع اللائحة، اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1- التعليم بجميع أنواعه ومراحله.
2- شئون البحث العلمي.
3- تطوير التعليم الجامعي.
4- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.
5- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.
6- المجامع العلمية واللغوية.
7- السياسة التعليمية وجودة التعليم.
8- شؤون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
9- الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الملكية الفكرية.
10- محو الأمية وتعليم الكبار.
11- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.
12- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
13- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
14- البريد.
15- أمن الفضاء المعلوماتي.
16- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شؤون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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