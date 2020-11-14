عمرو سلامة يلمح لتقديم جزء ثانٍ من «ما وراء الطبيعة»

تفاصيل اختيار أبطال مسلسل ما وراء الطبيعة أما عن اختيار أبطال المسلسل، فقال راضي عنه جدًا وأرى أن اختياري لأحمد أمين لتقديم دور البطولة وشخصية دكتور رفعت إسماعيل ليس مخاطرة، إنما هو الأمان وهو ممثل كوميدي رائع طبعًا، لكن عندما تخيلته في شخصية الدكتور رفعت إسماعيل وجدته مناسبًا تمامًا للدور، بعكس الجميع كنت أشعر بأمان شديد وأهم شئ في الممثل أن يشعر المخرج ناحيته بالأمان كما أننا اعتمدنا على معيار آخر أكثر أهمية في اختيار كل فريق العمل وهي الموهبة.



وواصل: "شبكة نتفلكس مشكورة لم تشترط تقديم المسلسل بنجوم وأسماء لامعة، لكن طالبونا باختيار فنانين مناسبين للشخصيات وموهوبين والحقيقة هذا أمر كان مفيدًا جدًا، وأنا سعيد بكل اختياراتنا وكل ممثل قدم الأداء الذي كنت انتظره منه". أما عن اختيار أبطال المسلسل، فقال راضي عنه جدًا وأرى أن اختياري لأحمد أمين لتقديم دور البطولة وشخصية دكتور رفعت إسماعيل ليس مخاطرة، إنما هو الأمان وهو ممثل كوميدي رائع طبعًا، لكن عندما تخيلته في شخصية الدكتور رفعت إسماعيل وجدته مناسبًا تمامًا للدور، بعكس الجميع كنت أشعر بأمان شديد وأهم شئ في الممثل أن يشعر المخرج ناحيته بالأمان كما أننا اعتمدنا على معيار آخر أكثر أهمية في اختيار كل فريق العمل وهي الموهبة.وواصل: "شبكة نتفلكس مشكورة لم تشترط تقديم المسلسل بنجوم وأسماء لامعة، لكن طالبونا باختيار فنانين مناسبين للشخصيات وموهوبين والحقيقة هذا أمر كان مفيدًا جدًا، وأنا سعيد بكل اختياراتنا وكل ممثل قدم الأداء الذي كنت انتظره منه".

عمرو سلامة يكشف أمكانية تقديم جزء ثاني من مسلسل ما وراء الطبيعة أما بالنسبة لطرح الموسم الأول في 6 حلقات، فقط، فهذا الأمر يُسأل فيه المسؤولين في نتفلكس؛ لأنهم يمتلكون سياسة معينه في إنتاج المسلسلات للمرة الأولى في تجربة المشاهدة، أما بالنسبة لإمكانية تقديم مواسم جديدة فهذا الأمر مطروح، لكنه يتوقف على عدة عوامل أهمها بالطبع تفاعل الجمهور وردة فعله ومقدار نجاحه والصدى الذي حققه.





يهمك أيضًا | أسرار رفعت أسماعيل.. كل ما تريد معرفته عن ما وراء الطبيعة اختتم عمرو سلامة حديثه قائلًا: "عندما بدأنا العمل على تحويل الرواية لمسلسل كنت حريصًا على عدم خسارة روح الكتب الاصلية وتقديم شخصية رفعت إسماعيل دون تشويه ودون خسارة نبرة الكتب ومن لم يقرأ سيري الشخصية كما تخيلناها وكما يتخيلها جمهور السلسلة، وكان التحدي الأكبر اختيار الست قصص الذي سيتم تقديمهم، وطلبت من الممثلين طلب مشترك وهو مشاهدة أفلام الستينات لتعلم طريقة الكلام بشكل بطئ مثلهم، كما اشتغلت مع كل فنان بمفرده على تفاصيل شخصيته. اختتم عمرو سلامة حديثه قائلًا: "عندما بدأنا العمل على تحويل الرواية لمسلسل كنت حريصًا على عدم خسارة روح الكتب الاصلية وتقديم شخصية رفعت إسماعيل دون تشويه ودون خسارة نبرة الكتب ومن لم يقرأ سيري الشخصية كما تخيلناها وكما يتخيلها جمهور السلسلة، وكان التحدي الأكبر اختيار الست قصص الذي سيتم تقديمهم، وطلبت من الممثلين طلب مشترك وهو مشاهدة أفلام الستينات لتعلم طريقة الكلام بشكل بطئ مثلهم، كما اشتغلت مع كل فنان بمفرده على تفاصيل شخصيته.

أعرب المخرج عمرو سلامة عن سعادته بتحقيق حلمه منذ 15 عامًا في تحويل سلسلة ما وراء الطبيعة إلى مسلسل درامي، لافتًا إلى أن تحضيرات وتصوير العمل لم تكن سهلة إطلاقًا: "كان هناك تحدي كبير لإيجاد أماكن وديكورات في مصر تشبه فترة الستينيات مثلما يوجد في أحداث الروايات وهو ما جعلنا نقوم بعمل معاينات لفترة طويلة جدًا ووجدنا أماكن كثيرة، لكن كل مكان فيه زاوية مناسبة وأخرى غير مناسبة وهو ما جعل تصوير أحداث المسلسل أشبه بعملية جراحية حيث ستضع كل زوايا التصوير بجانب بعض من أماكن مختلفة دون أن تظهر فروق بينهم ليظهر العمل بشكل إنسيابي وسلس".أضاف سلامة أن مهندس الديكور على حسام بذل جهودًا كبيرة في بناء ديكورات وأماكن التصوير، يتم تطويرها بعد ذلك بالجرافيكس بالتالي فأصعب شئ كان اختيار أماكن التصوير في تنفيذ المسلسل، خاصة أن كان هناك خطة بصرية تم وضعها للمسلسل وحاولنا الالتزام بها هو ما صعب المسألة.