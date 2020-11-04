بعد صدورها في مسلسل تلفزيوني.. كل ما تريد معرفته عن «ما وراء الطبيعة» لأحمد خالد توفيق

ما هي سلسلة ما وراء الطبيعة؟

أول طهور لسلسلة ما وراء الطبيعة

حلقات الرعب

أسطورة الكاهن الأخير



توظيف الحقائق في الأساطير

شخصيات ما وراء الطبيعة



بدأ أحمد خالد توفيق كتابة سلسلة "ما وراء الطبيعة" عام 1993، والعدد الأول منها كان عن الكونت دراكيولا، وصدر منها 80 عددا وهو عدد أسطورة الأساطير والذي أنهى فيه أحمد خالد توفيق سلسلة ما وراء الطبيعة بموت بطلها رفعت إسماعيل بمرض عضال، وكان القراء قد استنكروا انتهاء السلسلة ففكر أحمد خالد توفيق في أن يعيد بعض الأساطير والتي وجدت في مذكرات رفعت اسماعيل بعد موته.س سلسلة مغامرات وتشويق تهتم بالأساطير حول العالم فمن دراكيولا للرهبان التبتيين للكثير من الأساطير التي تهتم بها كل الدول والتي وظفها أحمد خالد توفيق في أعماله واهتم بتبسيطها وذكر الكثير من الحقائق فيها، والمم أنه جعل بعض السلسلة متصلة من خلال بطلها منفصلة من خلال أحداثها وقدرته على جذب انتباه القارئ وانخراطه فيها وهو ما ضمن لتوفيق العديد من القراء.كان أول ظهور لرفعت إسماعيل في 1993 سردًا لمغامرته مع مومياء الكونت دراكيولا في 1959 والمغامرة التي أعقبت ذلك في 1961 مع مستذئب في رومانيا.العوامل التي ساعدت خالد توفيق في تخليد سلسلتهكان خالد توفيق هو دكتور أمراض دم، والتوفيق لازمه بشدة في اختيار وظيفة رفعت اسماعيل والتي درسها خالد توفيق ويعلم تماما كل ما يحيط بها وبالتالي وظفه في صورة بطل، أما العامل الآخر والأهم فهو سفريات أحمد خالد توفيق إلى الكثير من الدول الأوروبية واستفادته من مشاهداته الخاصة، وكان هناك سر لخالد توفيق، وهو أنه كان يسافر بمفكرة خاصة يجمع فيها مشاهداته كلها، بل إنه كان يدون فيها كل الاكلات الخاصة بالدولة وإلى أين سيذهب، وما هي الأماكن التي يحب رؤيتها، وبالتالي فكانت المفكرة هي دليله الحقيقي لسير قدمه في تلك الدول، والتي وظف فيها خالد توفيق كل رؤيته في سلسلة ما وراء الطبيعة لتخرج بهذا الشكل.العدد الأخير في كل حلقة أعداد يكون حلقة رعب في السلسلة، ويحمل طابع عدد ممتاز على غلافه. كانت أول حلقة رعب في العدد العاشر هي أسطورة حلقة الرعب، ثم تلتها حلقة الرعب الثانية حكايات التاروت، فالثالثة: أسطورة بعد منتصف الليل، والرابعة: وراء الباب المغلق، والخامسة: في جانب النجوم، والسادسة: المتحف الأسود، حتى آخر حلقة صدرت في يوليو 2007، الحلقات المنسية وقد استحوذت على قلوب القراء.كانت اسطورة الكاهن الأخير للراهب التبتي "هن تشو كان" هي الأقوى في السلسلة، والتي جذبت ألوف القراء لأحمد خالد توفيق، والحكاية والتي صدرت في العدد الحادي عشر من السلسلة أن رفعت اسماعيل يتعرف علي هن تشو كان كاهن النافاراي الأخير الذي فر إلى قرية كفر بدر المصرية من معبده في التبت، وقفز معها في الزمن أربعة قرون من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين، ويصبح صديقًا له يستضيفه في شقته، ويعرف اسماعيل ان تشو كان يحمي كتاب "النافاري" المقدس، الشوكارا، ولذا يتعرض إلى مطاردات زميله القديم في المعبد، الكاهن الخائن جينغ-تشا الذي يلاحقه إلى مصر ويشتبك معه في صراع مميت، يظهر هن-تشو-كان في عدد من المغامرات، ويعني ظهوره ارتجاعًا زمنيًا إلى التبت في القرن السادس عشر، حيث يستمد قوته ووجوده من تراث كهنة النافاراي الذين نشأ بينهم.كان أحمد خالد توفيق يقرأ كثيرًا عن الأسطورة التي هو بصدد كتابتها، لذلك كان بوظف قناعات أهل الدولة التي يكتب عنها في اسطورتهم، يقول أحمد خالد توفيق:" إن جانب النجوم أسطورة حقيقية يعتقد أهل رومانيا أنه المكان الذي تقطن فيه كل المسوخ، ويستخدمه في السلسلة عدة مرات، في عدة مواضع مختلفة، مشيرًا إلى الثغرات الأرضية التي تسمح لمسوخ جانب النجوم بالمرور إلى العالم الأرضي، ويتحدث عن سبع فتحات في رومانيا، وفتحة في مصر هي التي عبرت منها شياطين بيموك.أما شخصيات ما وراء الطبيعة فهم رفعت اسماعيل دكتور أمراض الدم، وماجي ماكيلوب وهي خبيرة فيزياء اسكتلندية تعرف عليها رفعت حين كان يدرس الدكتوراه في جامعة داندي تحت إشراف أبيها السير جيمس ماكيلوب. يحب رفعت ماجي، وتبادله الحب، لكنها تفضل أن يبقيا بعيدين عن بعضهما لئلا يكتشفا عيوب بعضهما البعض، وهن تشو كان الراهب التبتي، والتوأم الكوني سالم وسلمى.