بيلا حديد تطلق مجموعة ملابس جديدة.. وأرباحها لمتضررى كورونا (صور)

أطلقت بيلا حديد، عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية، مجموعة ملابس جديدة قامت بصنعها بنفسها، وستتبرع بنسبة 100% من أرباحها للجمعيات الخيرية Feeding America لمساعدة العائلات المتضررة من فيروس كورونا، والقضاء على الجوع.وتعاونت النجمة بيلا حديد وعلامة كروم هارتس من خلال إطلاق مجموعة أزياء جديدة، من صنع "بيلا حديد"، حيث عكفت عارضة الأزياء بصبغ مجموعة من علامة Chrome Hearts، تضمن تصاميم طويلة الأكمام وقصيرة الأكمام.وستذهب جميع عائدات المجموعة مباشرة إلى منظمة Feeding America الخيرية، لإطعام أكثر من 46 مليون شخص من خلال دعم مخازن الطعام والمطابخ والملاجئ والوكالات المجتمعية الأخرى.وسيتم بيع قطع المجموعة الجديدة لمدة يوم واحد فقط على موقع Chrome Hearts، حيث إنه من المقرر أن يبدأ البيع في تمام الساعة 12 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 9 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ غدًا، وتحتوي المجموعة الجديدة على 49 قطعة، تضم تشكيلة متميزة من القطع الملونة الزاهية.ونستعرض فى الصور التالية، أجمل القطع من مجموعة بيلا حديد الجديدة فى الصور التالية.