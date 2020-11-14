مصرع شخص وإصابة 7 فى حادث تصادم بالصف

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بقرية الأخصاص بمنطقة الصف، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى بمنطقة الصف، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات للقادم من جنوب الجيزة اتجاه أبوالنمرس، وسط تواجد الخدمات المرورية بكل محاور المحافظة.