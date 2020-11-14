إحالة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في الأميرية للمحاكمة

أمرت نيابة الأميرية، اليوم، بإحالة ٣ لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة الأميرية.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين وهم (عصام.م، أحمد.ع، خالد.ج) عاطلون، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابة تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، بهدف التربح والكسب غير المشروع.وأقروا بسرقتهم هواتف محمولة وبيعها لدى عميلهم الذي أنكر علمه بأن الهواتف مسروقة.