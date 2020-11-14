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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة المتهمين في «خلية داعش بولاق الدكرور» غدًا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:51 م
محاكمة
محاكمة
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، غدا، محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ«خلية داعش بولاق الدكرور».

وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة، المتهمين (السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل).

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول السيد محمد عبيد جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.

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