محدث.. سعر اليورو اليوم فى مصر الاحد 15-11-2020

سعر اليورو اليوم في مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.34، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.34، أما في بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.32.



أسعار اليورو

وفي مصرف اأبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.38، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.35، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.25، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.35، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.35، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.36، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.31، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل لشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.35، وفي البنك العقاري المصري سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.35.



سعر اليورو اليوم

كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.39، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.35، وفي بنك الامارات دبي الوطني سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.36، وفي البنك العربي سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك وفا التجاري فسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.42.



أسعار اليورو اليوم كما تراجع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول لسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.35، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.38، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.35، أما في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.33.





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