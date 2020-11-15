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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

محدث.. سعر اليورو اليوم فى مصر الاحد 15-11-2020

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:21 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور"  سعر اليورو اليوم في مصر الاحد 15-11-2020، خلال تعاملات أولي الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر والمصرف العربي الدولي.

سعر اليورو اليوم في مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.34، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.34، أما في بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.32.

أسعار اليورو
وفي مصرف اأبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.38، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.35، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.25، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.35، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.35، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.36، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.31، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل لشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.35، وفي البنك العقاري المصري سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.35.

سعر اليورو اليوم
كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.39، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.35، وفي بنك الامارات دبي الوطني سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.36، وفي البنك العربي سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك وفا التجاري فسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.42.

أسعار اليورو اليوم

كما تراجع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول لسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.35، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.38، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.35، أما في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.33.

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