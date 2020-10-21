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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-10-2020 بالبنوك المصرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:32 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأربعاء 21-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الصادرات، مقابل استقرار سعره اليوم في البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الأربعاء 21-10-2020

استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.64 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.55 جنيه، أما في بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.62 جنيه.

أسعار اليورو

وفي بنك قناة السويس تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.57 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.49 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، أما في بنك عوده سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.59 جنيه.

وفي بنك التعمير والإسكان ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.55 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.55 جنيه، أما في بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.54 جنيه، أما في بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.64 جنيه.

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